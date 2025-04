Welt-Roma-Tag: Stadt Köln hisst Flagge vor historischem Rathaus

Seit dem Jahr 1971 ist der 8. April Internationaler Tag der Roma. "An diesem Tag würdigen wir weltweit die Geschichte, Kultur und Rechte der Roma" , heißt es in einer Einladung des Kölner Vereins Rom e.V. zur Zeremonie vor dem historischen Rathaus. Rom e.V. versteht sich nach eigenen Angaben als Roma-Selbstorganisation für Teilhabe, Bildung und Kultur.

In Köln leben laut Rom e.V. mehrere Tausend Roma. Diese würden "oft genug übersehen und rassistisch ausgegrenzt" . In Deutschland leben nach Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes schätzungsweise 80.000 bis 140.000 Sinti und Roma - hiervon besitzen etwa 70.000 die deutsche Staatsbürgerschaft. Sinti und Roma sind die größte Deutsche Minderheit und leben seit 600 Jahren in Deutschland und auch in Köln.

In mehreren Lebensbereichen diskriminiert

Diese Einschätzung deckt sich mit den Angaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: "Auch heute noch werden Sinti und Roma in allen Lebensbereichen diskriminiert" , heißt es auf der Homepage der Bundesstelle. Klischees über Sinti und Roma kursieren seit Jahrhunderten, aktuell macht ihnen der "massive Rechtsruck in Deutschland große Sorgen" , so Rom e.V. .