Die Ausschreitungen rund um den Braunkohletagebau Hambach könnten auf einen neuen – negativen – Höhepunkt zusteuern. Nach Informationen des WDR könnte schon in der nächsten Woche damit begonnen werden, die Baumhäuser von Umweltaktivisten im Hambacher Forst zu räumen.

Am Mittwoch (09.01.2019) haben sich Vertreter des Kreises Düren, der Stadt Kerpen und der Polizei ein Bild vor Ort gemacht. Zahlreiche neue Baumhäuser sowie Plattformen sind seit der letzten Räumung im September 2018 gebaut worden.

Vertreter der Stadt Kerpen und des Kreises Düren begutachten die Baumhäuser unter Polizeischutz.

Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte die Kommunen angewiesen, die illegalen Bauten aus Sicherheitsgründen zu räumen. Ein Sprecher der Aachener Polizei erklärte, dass sich die Kommunen mit einem so genannten Vollzugshilfeersuchen an die zuständige Aachener Polizeibehörde wenden werden. Wann der Einsatz mit wahrscheinlich mehreren Hundertschaften beginnt, steht noch nicht fest.

Umweltaktivisten kündigen massiven Widerstand an

Derweil mobilisieren Braunkohlegegner und Umweltaktivisten in den sozialen Netzwerken: Die Jugendorganisation des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland hat die Kohlegegner aufgerufen, in den Wald zu kommen.

Das Aktionsbündnis “Unterholz” hat zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Darunter fallen Sitzblockaden, aber auch das Anketten an Bäumen und Barrikaden. Eine Aktivistin kritisierte den geplanten Einsatz trotz eines gerichtlich verhängten Rodungsstopps in dem Waldgebiet. Ein solcher Einsatz würde erneut enormen Schaden an Tieren, Pflanzen und dem Waldboden verursachen, heißt es in einer Stellungnahme.

Für Sonntag (13.01.2019) ist erneut ein Protest-Spaziergang im Hambacher Forst geplant.

Stand: 09.01.2019, 13:31