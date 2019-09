Weitere Missbrauchsfälle im Bistum Aachen

Opfer möchte auf strafrechtliche Verfolgung verzichten

Erst nach Veröffentlichung der Missbrauchs-Studie in 2018 fanden sie den Mut, sich zu melden. In drei aktuellen Fällen gab es bereits Anschuldigungen von anderen Opfern, die mutmaßlichen Täter sind aber inzwischen gestorben. Nur in einem neuen Fall lebt der Beschuldigte noch - hochbetagt im Ruhestand.

Das Opfer will nach Angaben des Bistums jedoch nach so langer Zeit auf eine strafrechtliche Verfolgung des Mannes verzichten. Das Bistum Aachen bietet seit 2011 Opfern Hilfsprogramme an und hat Präventionsmaßnahmen ergriffen, um sexuelle Übergriffe zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen.