Missbrauchsfälle in Bergisch Gladbach: Weitere Festnahme

In dem bundesweiten Kindesmissbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang genommen hat, ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (06.02.2020) in Köln mitgeteilt haben, wurde gegen einen 57-Jährigen aus Duisburg Haftbefehl wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Verbreitens von Kinderpornografie erlassen.

Ermittlungen bereits seit letztem November

Demnach ermittelte die Polizei bereits im November gegen den Mann, jedoch habe die Beweislage für einen Haftbefehl damals nicht ausgereicht. Durch Zeugenaussagen und die Auswertung von Chats habe sich gegen den 57-Jährigen nun jedoch ein dringender Tatverdacht wegen Missbrauchs ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auf Grundlage dessen habe das Amtsgericht Duisburg den Haftbefehl erlassen. Bei dem Opfer handele es sich nicht um das eigene Kind des Duisburgers.