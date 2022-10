Weinlese im Siebengebirge: Erste Trauben sind geerntet

"Es darf nur nicht in einem Zug durchregnen" , sagte Markus Uhe, Weinexperte der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Mit den ersten Sorten, etwa dem Frühburgunder, seien die Winzer schon durch. Die Hauptrebensorte im einzigen ausgewiesenen Weinbaugebiet von Nordrhein-Westfalen ist der Riesling, der als letzter von den Rebstöcken geschnitten wird.

Der trockene Sommer hat an den Rebstöcken kaum Schäden angerichtet. " Alte Bestände wurzeln tief" , sagte der Fachmann der Landwirtschaftskammer. Zum Teil reichen die Wurzeln 15 Meter in die Erde, so dass die Pflanze sich auch in trockenen Sommern mit Wasser versorgen kann.