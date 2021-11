Corona-Kapitulation der Weihnachtsmärkte: Mehrere Veranstalter mit Absagen

Seit Tagen wird in den Rathäusern abgewogen: Wie kann der Wunsch nach weihnachtlicher Tradition erfüllt werden, aber welche Sicherheitsbedenken stehen dem auch entgegen?

Engelskirchen und Lindlar haben schon entschieden: Zum zweiten Mal gibt es wegen der Pandemie keinen Christkindmarkt und kein Advent im Bergischen Freilichtmuseum. „ Es wäre nicht der Markt, den wir kennen “, sagte der Veranstalter des Christkindmarktes in Engelskirchen.

Veranstalter ändern ihre Pläne

Auch in Solingen gibt es fast reihenweise Absagen: Schloss Grünewald und Schloss Burg bleiben in diesem Jahr ohne Weinachtsmarkt an einem Advent-Wochenende, genauso wie der Markt im Stadtteil Wald.

Andere dagegen kämpfen noch um ihren Weihnachtsmarkt. So die Veranstalter in Schloss Lüntenbeck in Wuppertal. „ Wir warten noch auf die Genehmigung der Stadt, aber sobald die eintrifft, gibt es bei uns auch einen Weihnachtsmarkt “, sagte eine Sprecherin in Schloss Lüntenbeck. Auch Hückeswagen bemüht sich: Dort könnte es einen Markt geben, eingezäunt und mit Besucherkontrollen vor dem Hückeswagener Schloss.

Weihnachtsmarkt für Geimpfte und Genesene

Der Weihnachtstreff in Remscheid läuft schon seit einigen Tagen, unter den sogenannten „3G-Bestimmungen“. Nur geöffnet für Genesene, Geimpfte und aktuell auf Corona getestete Besucher. Sollte das Land die Regeln verschärfen, können die Veranstalter nach eigener Aussage nachbessern. Auch 2G sei auf dem Markt möglich.