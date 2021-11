Düsseldorfer Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Weihnachten rückt näher und damit auch die Eröffnung der Weihnachtsmärkte. In Düsseldorf geht es schon nächste Woche Donnerstag los. Neu in diesem Jahr: Der Weihnachtsmarkt auf dem neugestalteten Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus.

Neu ist auch der Kö-Lichter-Markt, der sich über einen großen Teil der Königsallee erstrecken wird. Auch am Uecker Nagel wird es mit Schausteller-Hütten weihnachtlich. Eine weitere Neuheit: Ein doppelstöckiger Glühweinstand.

Schlittschuhlaufen am Corneliusplatz

Auch die Eisbahn am Corneliusplatz steht nach einem Jahr Zwangspause in den Startlöchern. Schon am Samstag kann man hier wieder Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen. Erstmals hat Schausteller Oscar Bruch dort auch eine zweistöckige Almterasse mit Blick über die Königsallee errichtet – überdacht und Corona-konform.

Weihnachtsstimmung trotz Corona - mehr Märkte, mehr Platz

Die neuen Standorte sind auch dafür da, die Besuchermengen zu entzerren. Im Sinne des Infektionsschutzes seien sie laut Stadt luftiger und mit weniger Hütten geplant. " Wir haben ein Konzept entwickelt, mit dem sich alle wohl und sicher fühlen können ", erklärt Ole Friedrich, Geschäftsführer des Veranstalters Düsseldorf Tourismus.

Ansonsten gilt auf den Weihnachtsmärkten die 3G-Regel. Da die Besucher nicht flächendeckend kontrolliert werden können, soll es stichprobenartige Überprüfungen der Nachweise geben. "Wir empfehlen außerdem allen Gästen, sich und andere durch das Tragen einer medizinischen Maske zu schützen" , so Friedrich.

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt beginnt in diesem Jahr am Donnerstag, 18. November, und endet am Donnerstag, 30. Dezember.

Stand: 10.11.2021, 17:33