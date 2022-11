Post vom Neusser Weihnachtsmann

Der rot-weiße Briefkasten vor dem Haus auf der Hochstadenstr. 22a in Neuss-Hoisten ist aufgestellt - inklusive weiß gepuderter Weihnachtsbäume und einem selbstgebauten Straßenschild, das beispielsweise die Richtung zum Nordpol zeigt. Bis zum 22. Dezember können Kinder, aber auch Erwachsene an diese Adresse dem Weihnachtsmann einen Brief schreiben - mit Geschenkwünschen, Bildern oder Gedichten.

Jacques Tilly hat die Weihnachts-Postkarte vom Neusser Weihnachtsmann entworfen

Und wer das Rückporto von 70 Cent dazulegt, soll bis Heiligabend eine handgeschriebene Antwort-Postkarte mit Nordpol-Stempel zurückbekommen. Die Karte wurde vom Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly gestaltet.

Weihnachtsmann rechnet mit mehr als 1.000 Briefen

In dem Weihnachtsmannkostüm steckt Andreas Vogt. Im vergangenen Jahr hat der Düsseldorfer erstmals den Briefkasten vor dem Haus seines Freundes Sven Martin in Neuss-Hoisten aktiviert. Mehr als 1.000 Briefe aus ganz Deutschland kamen an. " Nicht nur Kinder, auch Erwachsene und Senioren haben geschrieben", so Vogt. Es würde ihn nicht wundern, wenn es dieses Jahr noch mehr Briefe werden. "Jeder Brief wird gelesen und die Antwort per Postkarte ist dann individuell formuliert. Das gibt es in Deutschland sonst nirgends", betont er.

Erstmals kann der Weihnachtsmann auch besucht werden

Neusser Weihnachtsmann sitzt an seinem Schreibtisch und beantwortet Briefe

Auch persönlich kann man in diesem Jahr den Weihnachtsmann in Augenschein nehmen. An vier Abenden bezieht Andreas Vogt in seiner Rolle sein festlich beleuchtetes Büro in einer Garage und hält "Audienz". "Per Knopfdruck öffnet sich dann fast magisch das Garagentor und ich bin mir sicher, es wird ein lautes 'Oh!' ertönen, weil alles so weihnachtlich geschmückt ist - mit Lichterketten, Fotos der Briefeschreiber vom vergangenen Jahr und auch der Garderobe vom Weihnachtsmann."

Am 27. November, 3. Dezember, 11. Dezember und 17. Dezember öffnet sich das Garagentor - und die Besucher können den Weihnachtsmann an seinem Schreibtisch mit Glocke, Stempel und Postkarten bestaunen - jeweils vom 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Adresse für den Besuch vor Ort oder den Versand der Briefe lautet: Weihnachtshaus Neuss-Hoisten, Familie Martin, Hochstadenstr. 22a, 41469 Neuss.