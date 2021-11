Welche Weihnachtsmärkte finden statt?

Über eine Million Besucher zählt der Aachener Weihnachtsmarkt unter Normalbedingungen. 2020 war der Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt worden. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter vom Märkte – und Aktionskreis City Aachen (MAC) mit der Stadt darauf verständigt, den Markt vom 18.11. bis 23.12, täglich von 11 – 21 Uhr wieder stattfinden zu lassen. In den vergangenen Tagen haben die Entwicklungen rund um die Pandemie Änderungen erforderlich gemacht: Es gilt 2G, es gibt neue Hinweisschilder und eine höhere Präsenz von Ordnungskräften.

Aachen: Altstadtbereich schwierig einzuzäunen

Vom Gesundheitsamt der Städteregion gab es im Vorfeld der Weihnachtsmarkteröffnung Kritik, was die Planungen hinsichtlich der Corona-Regeln betrifft. Ein geschlossener Weihnachtsmarkt wäre aus infektiologischer Sicht wünschenswert gewesen, hieß es.

Weihnachtsmarkt-Mitveranstalter Till Schüler vom MAC erklärt, wieso er und sein Team sich dagegen entschieden haben: „Eine Innenstadt abzuzäunen, damit würde ich letztendlich auch viele Menschen fernhalten, die gar nicht zum Weihnachtsmarkt wollen, sondern die einfach nur mal in die Geschäfte reingehen wollen.“

Kleinere Märkte abgesagt – Auch Flutkatastrophe spielt eine Rolle

Während Aachen und auch Düren schon eröffnet haben, hat es in anderen Kommunen diverse Absagen gegeben. In Aachen-Brand, Eschweiler, Würselen, Aldenhoven und auf Burg Rode in Herzogenrath fällt das Einstimmen auf die Weihnachtszeit mit Reibekuchen, Glühwein und Co. aus. Ebenso in Linnich oder auch in der Eifel in Hellenthal auf Burg Reifferscheid.

An einen klassischen Weihnachtsmarkt ist in Schleiden (Kreis Euskirchen) in diesem Jahr nicht zu denken gewesen, weil die Folgen der Hochwasserkatastrophe die Menschen dort weiterhin vor große Herausforderungen stellen, wie Bürgermeister Ingo Pfennings betont. Alternativ wird es in Schleiden ein sogenanntes „Adventsshopping" sowie ein Begegnungszelt geben - als Ersatz für die teilweise völlig zerstörte Gastronomielandschaft.

Monschau: „Weihnachtsstadt“ statt Weihnachtsmarkt

Weiter in den Startlöchern stehen die Veranstalter in Stolberg, Alsdorf oder auf Schloss Merode im Kreis Düren. Dort soll es zum größten Teil am ersten Adventswochenende losgehen.

In Monschau hat man sich schon im Sommer gegen einen Weihnachtsmarkt in der Altstadt entschieden. Stattdessen wird das Konzept einer Weihnachtsstadt umgesetzt – mit viel Beleuchtung und einzelnen Events. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Weihnachtsstadt für uns die kalkulierbarere Lösung ist. Die Auflagen und Vorbereitungen, die es für einen Weihnachtsmarkt bedarf, die sind auch zu einem späteren Zeitpunkt für uns einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr umzusetzen“, erklärt Barbara Frohnhoff von der Monschau-Touristik. Geplant sind dort z. B. eine Krippenausstellung, eine Nachtwächterwanderung und für Kinder ein Besuch des Nikolauses.

Stand: 21.11.2021, 15:46