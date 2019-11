Einige Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen öffnen dieses Jahr besonders früh, so auch am Donnerstag (14.11.2019) in Duisburg, am Freitag in Essen und Oberhausen. Unverständnis kommt von Seite der Kirchen. Die Religion rücke immer weiter in den Hintergrund. Die Stadt Duisburg verteidigt den Eröffnungstag.

"Weihnachten ist nicht irgendeine kulturelle Lichtfeier"

Das Erzbistum Essen schimpft über die Weihnachtsmärkte. "Die Märkte seien vor allem Marketinginstrument, um in Zeiten des Online-Handels mehr Leute in die City zu locken", so Ulrich Lota, Pressesprecher des Erzbistums Essen. Christen sei es wichtig, dass Weihnachten nicht nur Kommerz, sondern das Fest der Geburt Jesu sei.

Nachfrage nach Weihnachtsmärkten hoch

Das Besondere auf dem Kölner Heumarkt: die große Eislaufbahn.

"Die Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte resultieren vor allem aus der großen Nachfrage der Besucher", so Marc Engel, Projektmanger vom Organisator des Weihnachtmarktes Duisburg Kontor GmbH. Der Termin soll mit Kirchenvertretern abgesprochen worden sein. In Essen öffnete der erste Markt dieses Jahr bereits am 2. November.

Die Meisten Märkte eröffnen nach Totensonntag

Traditionell eröffnen die Weihnachtsmärkte erst nach Totensonntag. So ist es auch dieses Jahr in vielen Städten wie Köln, Münster oder Bonn. Düsseldorf und Dortmund starten etwas früher, am 21. November.

Stand: 12.11.2019, 12:49