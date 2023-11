Weihnachtliche Stimmung auf dem "Markt der Engel" in Köln

Über den Neumarkt in Köln reitet ein Engel auf einem Pferd. Eine besondere Zeit im Jahr hat begonnen: Es ist wieder Weihnachtsmarkt. Erwachsene und Kinder können sich verzaubern lassen. Zum Beispiel von der Reiterin des Pferdes, die ein goldenes Engelskostüm trägt und sich immer wieder herunterbeugt, um Kinder mit Süßigkeiten zu beschenken.

Weihnachtliche Stimmung auf dem Markt der Engel am Kölner Neumarkt

Robert kennt die Reiterin und ihr Pferd schon eine ganze Weile. Der Mann, der seine langen grauen Haare zurückgekämmt trägt, verkauft seit 15 Jahren Schneekugeln und andere weihnachtliche Dekorationen auf dem "Markt der Engel" am Neumarkt. Die Wochen auf dem Weihnachtsmarkt seien zwar immer wieder sehr anstrengend, erzählt er hinter der Theke seines Standes. Aber Robert sagt auch: „Über die Zeit haben sich viele Kontakte ergeben, das ist sehr schön“, bevor er kurz innehält und wie zum Beweis der Reiterin zuwinkt.

Rund 80 Holzhütten stehen auf dem Neumarkt

Viele der Standbesitzer kommen wie Robert jedes Jahr, um ihre Waren in einer der gut 80 Holzhütten zu anzubieten. Kunsthandwerk aus Glas, Holz oder Blech, Weihnachtssterne oder neue Keksformen für die Weihnachtsbäckerei zuhause: Gäste können bei den Händlern alles kaufen, was zur Adventszeit passt. Martina, eine blonde Frau, die eine Weihnachtsmütze trägt, arbeitet an einem Stand, der neben Kunsthandwerk und weihnachtlichen Karten auch Gin aus Köln verkauft.

"Ab 17 Uhr verzehren die Leute lieber"

Der Eingang zum "Markt der Engel" am Kölner Neumarkt

Ihren Nachnamen will Martina nicht verraten – hier duzt man sich. Dafür redet sie gerne über ihre Waren. Eigentlich möge sie keinen Gin, sagt sie. "Aber der hier ist besonders mild." Das gelte auch für die Kunden. "Die Leute hier sind alle sehr freundlich", sagt sie. Martina freue sich auf deshalb jede Stunde, die sie auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten kann. Auch wenn sie vormittags ab 11 Uhr mehr verkauft als gegen Abend: „Ab 17 Uhr verzehren die Leute lieber.“

Weihnachtliche Düfte

Durch die engen Gassen zwischen den Holzhütten auf dem "Markt der Engel" weht der Geruch von Anis, gebrannten Mandeln, Reibekuchen und natürlich der würzige Duft des warmen Glühweins. "Das gehört einfach zur Weihnachtszeit", sagt Martha aus Hürth, die sich mit drei Kolleginnen nach der Arbeit auf ihre erste Tasse in diesem Jahr verabredet hat. Dass an diesem kühlen Mittwochabend hunderte andere Menschen dieselbe Idee hatten, macht Martha nichts aus. Angst um ihre Sicherheit zum Beispiel wegen erhöhter Terrorgefahr haben sie und ihre Freundinnen nicht.

Schoko-Engel für die Kinder

Zwei Engel am Markt der Engel am Kölner Neumarkt

Viele Gäste können sich eine Adventszeit ohne Weihnachtsmarkt gar nicht vorstellen. Das spüren auch Cara und Lilli, zwei junge Frauen, die in Engelskostümen über den Weihnachtsmarkt schlendern. Sie sind dafür engagiert, Gästen den Weg zu erklären, für Fotos zu posieren und Kinder mit kleinen Schoko-Engeln zu beschenken. Cara schlüpft das zweite Jahr in Folge in ihr Kostüm und hat sich seit September auf die Zeit auf Weihnachtsmarkt gefreut: "Hier sind so viele gut gelaunte Menschen, das hat man sonst selten im Alltag", sagt sie.