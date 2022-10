Weihnachtsleberwurst im vegetarischen Aachener Rathaus angeschnitten

Bei Empfängen im Aachener Rathaus darf es nämlich nur noch vegetarische Fingerfood-Häppchen geben, das hatte Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen zusammen mit dem Verwaltungsvorstand unlängst beschlossen. Doch den Anschnitt der Weihnachtsleberwurst wollte die Oberbürgermeisterin dann wohl doch nicht ausfallen lassen, vegetarisches Rathaus hin oder her. Und so wurde, wie jedes Jahr, die Wurst gemeinsam mit den Fleischern angeschnitten.

Fleischerinnung sieht vegetarische Häppchen kritisch

Die Fleischerinnung war über den vegetarischen Fingerfood-Beschluss nicht glücklich, weil er das Fleisch und den Berufsstand des Fleischerhandwerks in Misskredit bringe. Deshalb waren die Fleischer froh, dass die Tradition des Weihnachstleberwurstanschnitts auch in diesem Jahr stattfand.

Die Stadt hatte das Fingerfood-Fleischverbot damit begründet, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wolle.

Weihnachtsleberwurst – eine sahnige Angelegenheit

Die acht Aachener Stadtfleischer, die sogenannten Aixtra Fleischer, stellen in jedem Jahr die Weihnachtsleberwurst her. Jeder nach seinem eigenen Rezept. Die Zutaten für das Grundrezept sind ähnlich und zwingend notwendig ist ganz viel Sahne, die ist ein Muss in der Weihnachtsleberwurst. Welche Gewürze aber verwendet werden, dass bleibt jedem selbst überlassen. Anis, Zimt, Honig, Kardamom, Koriander, Preiselbeeren, Nüsse, Äpfel oder auch ein Hauch von Printe, der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Und so wird jede Wurst anders.

Weihnachtsleberwurst eine Marke

Die Aachener Weihnachtsleberwurst ist über die Grenzen Aachens hinaus bekannt. Um sie vor Kopien und als regionales Erzeugnis zu bewahren, ist sie im Jahr 2016 europaweit geschützt worden und darf auch nur von Fleischern in Aachen hergestellt werden. Damit hat Aachen drei europaweit geschützte Produkte: Die Aachener Printe, den Öcher Puttes und die Aachener Weihnachtsleberwurst.

Weihnachtsleberwurst wird gespendet

50 Kilogramm der Weihnachtsleberwurst werden in jedem Jahr an gemeinnützige Organisationen gespendet.In diesem Jahr geht die Wurst an die Franziska Schervier Stuben und den Alexianer Wohnverbund in Aachen.