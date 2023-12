Vor 30 Jahren: Das Weihnachtshochwasser von Köln

Das „Weihnachtshochwasser“ erreicht an diesem 24. Dezember seinen Höhepunkt. Gesamtschaden: 500 Millionen Euro. Rodenkirchen, Teile der Südstadt und die Altstadt sind überflutet.

„Das Jahrhundert-Hochwasser“

Es ist das schlimmste Hochwasser seit Generationen. Der Rhein schwillt teilweise auf seine dreifache Breite an. „Das Jahrhundert-Hochwasser“ wird es später genannt. Hundertausende Kölner sind betroffen, einer von ihnen ist Altstadt-Wirt Wilhelm Wichert. Er führt das Haxenhaus direkt am Rheinufer, ein Haus, das älter ist als der Kölner Dom.

"Dass der Rhein so hoch kommen würde, hat keiner hier erwartet“

Altstadt-Wirt Wilhelm Wichert

Der Wirt erinnert sich: Noch wenige Tage vor der Katastrophe hatte der Rhein ungefähr die Höhe wie in diesem Jahr: „Es war ähnlich wie 2023, aber mit keinem Augenblick haben wir daran gedacht, dass der Rhein uns in unseren Weihnachtsaktivitäten oder im Weihnachtsgeschäft stören könnte. Obwohl wir wussten, dass es öfter mal Überschwemmungen in der Altstadt gibt. Aber Überschwemmung und Flut waren für mich zwei verschiedene Begriffe. Dass der Rhein so hoch kommen würde, hat keiner hier erwartet.“

Wasser steigt und steigt

Seit Wochen hatte es nur geregnet – ohne Pause. Die Flüsse schwellen immer weiter an. Von Koblenz aus wälzen sich die Wassermassen den Rhein hoch. Am 21. Dezember erreicht die Flut dann auch die Domstadt. In Porz-Zündorf werden Schutzwände gebaut – auch in der Altstadt. Aber: Höher als zehn Meter darf das Wasser nicht steigen, für mehr sind die Schutzwände nicht ausgelegt. Die Meteorologen sprechen damals von einer „Zitterpartie“ – aber prognostizieren eine Entwarnung für Heiligabend. Es kommt anders: Die Flut steigt höher als zehn Meter, die Schutzwände können das Wasser nicht mehr halten.

Haxenhaus wird überflutet

Die gesamte Altstadt – und damit auch der Gastraum im Haxenhaus, dem Lokal von Wilhelm Wichert, wird überflutet. Er hält damals die Katastrophe mit seiner Videokamera fest und kommentiert: „Wir haben heute Heiligabend, circa elf Uhr, am 24. Dezember 1993 und ich filme hier unsere Hochwasser-Bescherung“.

Lokal Haxenhaus in der Kölner Altstadt

Heute, dreißig Jahre später, erinnert ein goldenes Schild in seinem Gastraum an die große Flut: „Hochwasserstand Heiligabend 1993“ steht darauf. „Das Wasser stand hier so hoch bis über meinem Kopf. Wir sind mit dem Boot hier um den goldenen Kronleuchter herumgefahren. Das war unglaublich!“

Mit dem Schlauchboot durch die Tür

Besonders am Herzen liegt Wirt Wilhelm Wichert damals seine antike Holztreppe, die ins Obergeschoss führt, sie stammt noch aus dem Klassizismus: „Die Treppe ist auf Holz, die fing an hoch zu schwimmen und wir wussten nicht, wie wir die sichern sollten. Das war ein Problem. Dann haben wir uns einen Holzbalken besorgt, ein Vierkantholz. Wir haben das dann durch das Fenster transportieren müssen, weil wir mit dem Schlauchboot nicht mehr durch den Türrahmen passten. Wir haben die unterste Stufe genommen und mit dem Balken dann die Treppe fixiert und an der Decke verkeilt.“

„Das Gefühl werde ich nie vergessen "

Altstadt-Wirt Wilhelm Wichert

Seine Treppe konnte der Wirt retten, auch sonst blieben die Schäden in seinem Lokal überschaubar. Dennoch denkt er immer wieder zurück an den Heiligabend 1993: „Das Gefühl werde ich nie vergessen. Es ist Weihnachten, dein Lokal steht unter Wasser. Die Flut fließt, aber ganz ruhig, weihnachtlich ruhig – und über allem klingt das Geläut vom Kölner Dom, vom Dicken Pitter.“

Hochwasserschutz ins Leben gerufen

Das Rekord-Hochwasser von damals war Anlass für die Stadt Köln, den heutigen Hochwasserschutz ins Leben zu rufen. Aktuell ist die Altstadt geschützt bis zu einer Höhe von 11,30 – das sind immerhin 67 Zentimeter mehr als beim Weihnachtshochwasser 1993.

Unsere Quellen: