Geschenkejagd vor dem Lockdown: Wie voll sind die Innenstädte?

Voll ja, überfüllt bislang nein. So lässt sich die Situation in den meisten Innenstädten in NRW am späten Nachmittag zusammenfassen.

In Köln, Essen und Aachen beispielsweise waren in den Innenstädten am Montag zwar mehr Menschen unterwegs als sonst. Aber es war nicht überfüllt.

Auch in Düsseldorf blieb der große Ansturm bisher aus: Es gab keine Schlangen vor den Geschäften und am Nachmittag waren noch rund 2.000 Parkplätze an der Kö frei.