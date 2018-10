Vor 18 Jahren hatte ein Bombenanschlag am S-Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn die Menschen über die Grenzen der Landeshauptstadt hinweg erschüttert. Jetzt soll ein Mahnmal an die Opfer des Attentats erinnern. Dies beschloss die zuständige Bezirksvertretung am Freitag (05.10.2018) einstimmig.

Zeichen gegen Fremdenhass

Wo das Mahnmal installiert wird und wie es aussehen soll, ist noch unklar. Möglich sei eine Stele auf dem Platz vor dem Eingang des S-Bahnhofes oder eine Tafel am Geländer der Fußgängerbrücke. Noch in diesem Jahr soll das Mahnmal enthüllt werden. Damit will die Stadt ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen.