Opfer von Wehrhahn-Anschlag erhebt Vorwürfe

18 Jahre nach dem Sprengstoffattentat am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn erhebt eines der Opfer im WDR Vorwürfe gegen Politik und Behörden. Ekaterina Pyzova war damals lebensgefährlich verletzt worden. Nie habe sich ein Lokalpolitiker bei ihr gemeldet. Auch im Jobcenter habe sie keine passende Unterstützung erhalten, so die heute 70-Jährige.

Keine Hilfsangebote

"Ich hatte mir immer gewünscht, dass ein einziges Amt, ein einziger Beamter oder Politiker, mal zu mir kommt und fragt: Wie geht es Ihnen? Was wollen Sie in ihrem Leben machen?" , so die Rentnerin.

Ekaterina Pyzova ist nach dem Sprengstoffattentat nie mehr richtig auf die Beine gekommen. Bis heute hat sie Herzprobleme, Bluthochdruck, starke Schmerzen im Bein und Schlafstörungen.

Als Spätaussiedlerin nach Deutschland

Wenige Monate vor dem Attentat war sie als deutschstämmige Spätaussiedlerin nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Studium am Moskauer Handelsinstitut hatte sie 30 Jahre als leitende Kauffrau in einer Stofffabrik gearbeitet. In Düsseldorf lernte sie Deutsch an einer Sprachschule.

Im Juli 2000 explodierte die Bombe am Düsseldorfer Wehrhahn

Am 24. Juli 2000 explodierte um 15.03 Uhr am S-Bahnhof Wehrhahn die Rohrbombe. Ekaterina Pyzova war mit anderen Sprachschülern auf dem Rückweg von ihrem Kurs.



Die umherfliegenden Metallsplitter verletzten sie schwer, sie kämpfte um ihr Leben. "Das Blut hat so stark rauspulsiert, dass ich vierzig, fünfzig Prozent Blut in zehn Minuten verloren hab" , erinnert sie sich.

Jobcenter riet zum Putzjob

Die meisten der insgesamt zwölf Opfer sind jüdische Zuwanderer aus Osteuropa. Alle von ihnen überlebten, doch eine schwangere Frau verliert ihr Baby. Ekaterina Pyzova wollte nach dem Attentat wieder arbeiten, bemühte sich im Jobcenter um Umschulungen. Vergeblich, sagt sie. Stattdessen habe man ihr geraten, putzen zu gehen.

Opferberater fordern Anerkennung

Iris Biesewinkel von der Opferberatung Rheinland unterstützt Ekaterina Pyzova

Seit zwei Jahren kümmert sich Iris Biesewinkel, eine Mitarbeiterin der Opferberatung Rheinland, um Ekaterina Pyzova. Sie hört ihr zu, hilft ihr bei Arztbesuchen und unterstützt sie darin, vielleicht doch noch eine finanzielle Entschädigung zu bekommen. Und sie wünscht sich, dass auch von offizieller politischer Seite gewürdigt wird, wie sehr sie unter den Folgen des Attentats gelitten hat.

Nach den Anfragen des WDR zum Thema hat das Büro des Düsseldorfer Oberbürgermeisters, Thomas Geisel, Ekaterina Pyzova jetzt ins Rathaus eingeladen.