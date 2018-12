Kölner stellt Blitzer-Attrappe auf - Prozess

Das Amtsgericht in Köln verhandelt am Montag (10.12.2018) einen kuriosen Fall. Ein Mann hatte eine Blitzer-Attrappe an seinem Grundstück aufgebaut, um Raser abzuschrecken. Nun ist er angeklagt wegen Amtsanmaßung.

Jannik Jung hatte die Kiste gemeinsam mit seinen Kindern gebastelt. Mit einem rötlichen Plastikteil in der Mitte sah sie einem Original-Starenkasten ähnlich. Und tatsächlich gingen einige Autofahrer in der 30er Zone an dem Haus in Köln-Holweide vom Gas, berichtet der vierfache Familienvater.