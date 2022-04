Randale bei Regionalligaspiel in Wegberg

Sowohl der Vater als auch der Bruder wurden schwer verletzt. Beecks Stürmer Hasani erzählt, er habe seine Mutter schreien gehört. Anhänger von Rot-Weiß Ahlen hätten ohne Grund auf seine Familie eingeschlagen. Der 26-jährige Fußballspieler eilte sofort zu seiner Familie und wollte schlichten. Daraufhin sah er die Rote Karte vom Schiedsrichter. Zu diesem Zeitpunkt war gut eine Stunde gespielt und es stand 0:0.

Spiel nach 80 Minuten fortgesetzt

Das Spiel wurde unterbrochen. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Ahlener Anhänger wurden in einen eingezäunten Stehplatzbereich eskortiert. Die Polizei nahm die Personalien auf. Nach 80 Minuten Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen und die Gäste gingen in Überzahl in Führung. Deshalb will der FC Wegberg-Beeck auch gegen die 0:1-Niederlage Einspruch einlegen. Darüber muss das Verbandsgericht entscheiden.

Anzeige gegen Ahlener Fans erstattet

Jeder hätte so reagiert, wenn seine Familie in Not ist, erklärte der Verein. Die Familie von Stürmer Hasani hat mittlerweile Anzeige erstattet.