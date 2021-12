Böllerverbot gefährdet Eitorfer Feuerwerksfirma Weco

Schwerer Schlag für die Feuerwerksfirma Weco in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis: In der Ministerpräsidentenkonferenz ist am Donnerstag unter anderem beschlossen worden: Es gibt auch in diesem Jahr ein Böllerverbot.

Für das Eitorfer Unternehmen, das in Deutschland einen Marktanteil von rund 65 Prozent besitzen soll, ist das nach eigenen Angaben existenzgefährdend. Allein das Böllerverbot im vergangenen Jahr hatte bei dem Unternehmen nach eigenen Worten Verluste in zweistelliger Millionenhöhe verursacht.