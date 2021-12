Feuerwerksunternehmen in NRW in der Krise

Feuerwerksverbot stößt auf Kritik

Ziel des Verbots ist es, die in der Corona-Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser zu entlasten. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte das Verbot bestätigt. Begründung: Es führe zu deutlich weniger Fällen in den Notaufnahmen. Die pyrotechnische Industrie kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Nicolas Kandler vom Unternehmen NICO meint, die Verbote hätten kaum Auswirkungen auf die Anzahl der Verletzten in den Notfallaufnahmen: "Wenn wir uns die Zahlen der Menschen anschauen, die in der Silvesternacht in die Notaufnahme kommen, können wir erkennen, dass nicht das Feuerwerk, sondern übermäßiger Alkoholkonsum, Prügeleien und Schnittwunden an Gläsern die Treiber sind."

Die Begründung für das Verbot entbehre jeglicher Grundlage meint auch Thomas Schreiber von WECO: "Vielleicht ist es den Damen und Herren in Berlin nicht klar, aber an unserer Branche hängen viele Familien und Existenzen, deren Schicksal uns selbstverständlich sehr am Herzen liegt!"