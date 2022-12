Das Comeback des Feuerwerk-Werksverkauf in Eitorf

Am Haupteingang von Weco, da wo früher die Feuerwerk-Fans beim Werksverkauf im Kaufrausch waren, sieht es am Donnerstagmorgen ganz normal aus. Auf dem Kundenparkplatz, wo früher tausende Schlange standen, um eines der begehrten, weil günstigen Überraschungspakete zu bekommen, ist ab sieben Uhr am Morgen die Einfahrt zur Abholstelle.

Feuerwerk per „Click und Collect“

Seit Ende November konnten Feuerwerk-Fans im Internet im Weco-Online-Shop die Überraschungspakete bestellen. Danach bekamen sie eine feste Abholzeit mitgeteilt, um die Ware abzuholen. So sollte in Eitorf ein Verkehrschaos vermieden werden. Doch beim Start am Donnerstag ist klar: Die Sorgen waren unbegründet. Es kommt selten vor, dass überhaupt alle sieben Verladestationen besetzt sind.

Freude bei Weco-Mitarbeitern

Weco-Mitarbeiter Kevin Klein geht zu den Autos, scannt die Bestellbestätigung und lädt dann die Pakete ein. Der Vorgang dauert eine Minute. Weco hatte mit zwei bis drei Minuten kalkuliert. Für Klein kein Problem. Er freut sich, dass er nach zwei Jahren Pause endlich wieder Feuerwerk rausgeben darf. Bis zuletzt hatte er gebangt, ob es nicht doch noch ein Feuerwerksverbot gibt.

Wegen der Coronapandemie war der Feuerwerksverkauf in Deutschland die vergangenen beiden Jahre verboten. Nur durch die Coronahilfen von Bund und Land hat Weco diese schwierige Zeit überlebt. Mehr als 90 Prozent seines Umsatzes macht der Feuerwerks-Konzern zum Jahreswechsel.