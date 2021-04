Der Tierschützer aus Bad Münstereifel hat sich ganz den scheuen Tieren verschrieben. Einer Uhu-Familie kann man sogar live im Internet beim Brüten zuschauen. An einem geheimen Ort hat Stefan Brücher eine Webcam installiert. 24 Stunden, sieben Tage die Woche hat die Kamera Uhu-Dame Lotte im Blick.

Blick ins Uhu-Wohnzimmer über Live-Cam

Was die Uhu-Dame nicht ahnt: Hunderte Menschen schauen ihr im Internet bei der Brut und der Aufzucht ihrer Jungen zu. " Zuerst wollten wir einfach einen Blick ins Wohnzimmer der Uhus gewähren, inzwischen ist die Live-Cam ein wichtiger Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit geworden ", sagt Stefan Brücher von der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen.

Uhus waren fast ausgestorben

Für die Öffentlichkeit gilt der Uhu immer noch als seltenes Tier. Über Jahrhunderte wurden Uhus verfolgt. In den 1970er Jahren galt der Uhu in NRW als ausgestorben. Damals begann Stefan Brücher mit seinem Engagement.

Durch Züchten und Freilassen konnten die ersten Paare in der freien Natur überleben. Inzwischen ist die Hauptaufgabe des 57-Jährigen und seiner Mitstreiter, die vorhandenen Brutplätze zu schützen.

Jungtiere werden nach vier Wochen beringt

Nach dem Schlüpfen der Jungtiere wartet Brücher noch etwa vier Wochen, bis sie groß genug sind, um sie zu beringen. Der Ring über dem Fuß ist wie ein Personalausweis für Uhus - so können die Naturschützer mitverfolgen, was aus ihnen wird. Dafür seilt er sich an steilen Felsen ab, um die Tiere zu erreichen.

170 Uhu-Paare in der Eifel

Stefan Brücher geht davon aus, dass in der Eifel heute ungefähr 170 Uhu-Paare leben – bevorzugt an steilen Felsen, in Steinbrüchen, aber auch in Kirchtürmen oder auf Hochhausdächern. " Die Uhus haben es geschafft ", sagt Stefan Brücher heute. Anderen Eulenarten gehe es wesentlich schlechter, wie etwa den Steinkauzen. Um ihren Bestand zu schützen, sucht der Eulenschützer weitere Mitstreiter. Und " keine Angst ", sagt der Tierschützer, " Uhus wurden über Jahrhunderte verfolgt, das hat sich in den Genen der Tieren festgesetzt. " Angriffe auf Menschen sind sehr selten.

Stand: 23.04.2021, 15:31