Immer mehr junge Menschen suchen Hilfe bei der Telefonseelsorge

Jeder vierte Anrufer will dabei über seine Einsamkeit reden. Gefolgt von Beziehungsthemen aller Art, wie Partnersuche, Partnerschaft und Familie. Inzwischen sind viele Seelsorgesuchende jünger als 30. Ihre Probleme sind vielfältig, sagt Ulf Steidel. Er leitet die Telefonseelsorge in Düsseldorf. "Vom Druck in der Schule, Orientierungslosigkeit nach der Schule oder in der Ausbildung und dem Studium, berufliche Krisen, Beziehungsstress, stellen sie sich auch zunehmend Fragen nach Selbstbild und Selbstwert" , so der Pfarrer.

Corona verstärkt die Einsamkeit

Die Folgen seien depressive Symptome wie Angst oder Antriebslosigkeit oder sogar suizidale Gedanken. "Die dritte oder vierte Isolation wegen Corona verstärkt das noch" , so Steidel weiter. In jedem zehnten Gespräch geht es ausdrücklich um Corona.

"Es melden sich sowohl Menschen, die Sorgen vor Ansteckung haben, als auch solche, die Wut und Ärger über Menschen empfinden, die sich nicht impfen lassen. Andere fühlen sich ausgegrenzt oder nicht verstanden, weil sie sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen wollen oder Angst davor haben" , sagt Ludger Storch. Er leitet die Telefonseelsorge in Bochum. Corona klinge bei den meisten Gesprächen mit, da die Pandemie seit mehr als zwei Jahren den Alltag bestimme.

Geduld ist gefragt

Die Ehrenamtlichen am anderen Ende der Leitung sind also gefordert. Da sie primär Zuspruch leisten und helfen sollen, sei es vor allem bei Gesprächen mit Impfgegnern schwierig, neutral zu bleiben, sagt Ulf Steidel. Zu seinem Bereich gehören neben Düsseldorf auch Neuss, Solingen und Wuppertal. Die 120 Ehrenamtlichen sitzen sieben Tage in der Woche rund um die Uhr am Telefon, tagsüber ist eine Leitung geschaltet, nachts sind es zwei. "Es könnten aber auch zehn Leitungen offen sein. Die wären alle schnell besetzt" , sagt Steidel.

Die Statistiken würden zeigen, dass auf ein angenommenes Gespräch mit einer Länge von etwa einer halben Stunde zehn weitere Menschen versuchen würden anzurufen. Das habe sich in der Pandemie noch einmal erhöht. Auch online sei die Nachfrage deutlich größer, als es ehrenamtliche Seelsorger gebe. "Ergo: wer Seelsorge sucht, wird Geduld mitbringen und dranbleiben müssen. Über den Tag und die Nacht verteilt wird jedoch ein offenes Ohr erreichbar sein."

Deutliche Zahlen

Fast die Hälfte der Anrufer ist zwischen 50 und 70 Jahren.

Eine Million Telefonate haben die Ehrenamtlichen 2021 geführt. Den Großteil machen nach wie vor Menschen zwischen 50 und 70 Jahren aus. Fast die Hälfte aller Anrufer stammt aus dieser Altersklasse. Es waren 2021 fast 450.000. Dazu kommen mehr als 75.000 Mails und Chats. Im Onlinebereich bilden die Unter-30-Jährigen mit zwei Dritteln die größte Gruppe - Tendenz steigend.

Ergänzung durch andere Angebote

Es gebe neben der Telefonseelsorge noch weitere Angebote speziell für Jüngere, sagt Ludger Storch, zum Beispiel die "Nummer gegen Kummer". Die sei allerdings nicht rund um die Uhr besetzt; für Gesprächsangebote vor Ort müssten im Vorfeld Termine gemacht werden. Da es oft um akute Probleme und Zuspruch ginge, würden die Ehrenamtlichen erstmal Gespräche führen und den jungen Menschen dann Tipps geben, wo sie tiefergehende Hilfe bekommen.

Ehrenamtliche gesucht

Telefonseelsorge: Die "Kunst des Zuhörens"

Beim Personal in Düsseldorf ist laut Ulf Steidel "Luft nach oben". Die Nachfrage sei zwar erfreulich, aber "selbst 200 engagierte Düsseldorfer Seelsorgerinnen und Seelsorger in diesem Bereich wären aus dem Stand gut ausgelastet und beschäftigt." Deshalb wirbt die Telefonseelsorge für die "Kunst des Zuhörens" und versucht sich immer enger mit Krisen- und Sozialberatungen zu vernetzen. Eine neue, einjährige Grundausbildung beginnt im November. So werden die Ehrenamtlichen speziell zu den Themen "Anonymität", "Nähe durch Distanz" und "Niederschwelligkeit" geschult, sodass sich weniger Menschen einsam fühlen, so Steidel.

Die Telefonseelsorge ist auf verschiedenen Wegen erreichbar:

Telefon: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222

Mail und Chat: online.telefonseelsorge.de

vor Ort: telefonseelsorge.de/vor-ort

App: Krisen-Kompass / Ein Notfallkoffer für Menschen in suizidalen Krisen, erhältlich in allen APP-Stores

Nummer gegen Kummer:

0800 111 0 550

https://www.nummergegenkummer.de/

Kontakt für die Ausbildung zum Seelsorger: