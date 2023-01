DB-Netz verspricht Lösungen beim Niersexpress

Für 70 Millionen Euro war die 54 Kilometer lange Strecke im vergangenen Jahr aufwändig saniert worden. Störungen an den Stellwerken zwischen Kleve und Kempen gab es trotzdem immer wieder: Die neue Stellwerkstechnik hatte teilweise massive Probleme und Ausfälle. Zuletzt waren fast täglich Züge verspätet oder ausgefallen.

Krisengipfel im Landtag macht Hoffnung

Stefan Rouenhoff (MdB, CDU) aus dem Kreis Kleve hatte Kollegen aus Landes- und Bundespolitik sowie den NRW-Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn in den Landtag eingeladen. Am Ende der Besprechung sagte Rouenhoff: "Ich glaube, wir haben heute wirklich was erreicht. So ist uns zugesichert worden, dass man das Informationssystem verbessert, damit die Kunden wirklich zeitnah über Zugverspätungen informiert werden. Wir hoffen, dass es da schnelle Lösungen geben wird."

Die konkreten Pläne der Bahn

Bis Ende Januar soll es laut Bahn gemeinsam mit dem Hersteller der neuen Stellwerks-Software Updates geben. Dabei sollen Technik-Teams in den Stellwerken direkt eingreifen können, wenn es Probleme gibt. Zudem sollen jetzt dauerhaft Busse bereit stehen, falls Züge ausfallen. Das haben neben der DB-Netz auch der VRR und Niersexpress-Betreiber Rhein-Ruhr-Bahn zugesichert - und zwar, bis alle technischen Fehler beseitigt sind. Der Erfolg der Maßnahmen soll bei einem weiteren Treffen zeitnah kontrolliert werden.