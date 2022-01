Damit die Flüsse fließen können: Wasserverband sucht "pflegende Hände"

Sie sollen an Flüssen und Bächen angrenzende Rasenflächen mähen, Altholz beseitigen, das Abflüsse verstopft, und sich um die Baumpflege entlang der Uferböschungen zu kümmern.

Dauerhaft mehr Personal lohnt nicht

Ziel ist es, die Abflüsse frei von Altholz und Unrat zu halten. Das ist wichtig, auch um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten. Das Personal des Wasserverbandes dauerhaft aufzustocken, lohnt nicht. Viele der Arbeiten können nämlich nur in gewissen Zeiträumen erfolgen. So ist der Baum- und Heckenschnitt zwischen März und Oktober in der Regel untersagt. Und auch die Dürener Mühlenteichwochen finden nur zeitlich begrenzt statt. Nur so kann der WVER auch im Sinne des Steuerzahlers wirtschaftlich arbeiten.

Kleinere Arbeiten, wie einzelne Baumfällungen oder das Freiräumen von Abflüssen, sind dagegen auch mit dem regulären Personal zu leisten, sagt der Wasserverband. Bei größeren Arbeitsaufträgen, wie zum Beispiel dem Fällen von Pappeln entlang der Rur, setzt man dagegen auf die Profis der Garten- und Landschaftsbauer. Das ist nicht neu. Doch die Preise der bereits jetzt eingesetzten Unternehmen steigen, oder deren Terminkalender sind voll.