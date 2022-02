Nach der Flut: Wasserverband wehrt sich gegen Kritik

Schäden und Zeitplan

Insgesamt hat der Wasserverband nach der Flutkatastrophe rund 1.000 Einzelschäden in oder an den Flüssen dokumentiert, davon 70 Prozent im Gebiet von Vicht und Inde. Von den Schäden mit höchster Priorität – sprich mit höchstem Gefahrenpotenzial - seien 90 Prozent behoben, in der mittleren Kategorie 60 Prozent.

Auch in der niedrigsten Priorität seien 40 Prozent erledigt oder in Arbeit. Die letzten Schäden an den Ufermauern sollen laut Zeitplan erst in 2024 behoben sein.