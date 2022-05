Deutsche Bahn und Siemens zeigen neuen Wasserstoffzug in Krefeld

Mit Wasserstoffantrieb zu mehr Klimaneutralität: Der von Siemens im Werk in Krefeld-Uerdingen gebaute zweiteilige Zug "Mireo Plus H" soll ein Schritt in diese Richtung sein. " Es geht um den Abschied fossiler Kraftstoffe ", sagt die Vorständin der Deutschen Bahn für Digitalisierung und Technik, Daniela Gerd tom Markotten, in Krefeld bei der Präsentation des Zuges. Der mit Wasserstoff betankte Zug soll pro Jahr mehr als 500.000 Kilogramm CO2 einsparen, heißt es von Siemens und der Deutschen Bahn.

800 Kilometer Reichweite, bis zu 160 Stundenkilometer

Je nach Strecke und Jahreszeit sei der Zug in der Lage, bis zu 800 Kilometer zurückzulegen - mit bis zu 160 Stundenkilometern. Damit soll der neue Wasserstoff-Zug so leistungsfähig wie ein elektrischer Triebzug sein, heißt es von der Bahn. Der Wasserstoff werde in Tübingen mit Ökostrom hergestellt. Durch eine mobile Tankstelle und einen Wasserstoffspeicher kann der Zug, ähnlich wie seine Diesel-Vorgänger, in 15 Minuten betankt werden.

Der Zug gewinnt seine Antriebsenergie aus der chemischen Reaktion von Sauerstoff und Wasserstoff. Die ist besonders umweltfreundlich, als Abfallprodukt entsteht nur Wasser.