Wasserrohrbruch in Wuppertal: Mehrere Keller stehen unter Wasser

Am Nachmittag brach ein Leitungsrohr in Wuppertal-Heckinghausen im Bereich der Wupperbrücke im Rauental. Die Wassermassen fluteten die Keller der angrenzenden Mehrfamilienhäuser. Die Keller liefen voll. Das Wasser stand in einigen Räumen bis zu zwei Meter hoch. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften an.

Strom musste abgestellt werden

Sie konnten mit der Arbeit erst beginnen, nachdem die Wuppertaler Stadtwerke den Strom in den Häusern abgestellt hatten. Die angrenzenden Straßen waren am Abend noch gesperrt. Die Wuppertaler Stadtwerke legen momentan das schadhafte Wasserrohr frei. Warum es gebrochen ist, ist noch unklar.

Das WDR Fernsehen berichtete am 21.09.23 über das Thema in der Lokalzeit Bergisches Land und auf WDR 2 in den Hörfunknachrichten.