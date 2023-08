Frank Rosin bekommt "Goldene Schlemmerente" in Wassenberg

"Ich sehe, dass das, was ich mache, Zuspruch bekommt" , sagte der 57-jährige Rosin bei der Auszeichnung in Wassenberg im Kreis Heinsberg. "Das macht mich stolz" . Der weiße Bilderrahmen mit einer kleinen, geschmiedeten Ente hinter Glas dürfte künftig in seinem Restaurant einen Platz an der Wand finden.

Den Applaus gab der TV -Koch zur Eröffnung des Schlemmermarktes auf dem Roßtorplatz an das Publikum zurück: "So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist eine schöne Veranstaltung, ein toller Ort mit herausragenden Gastronomen. Ihr könnt stolz sein."

Ganze Stadt wird zu Open-Air -Restaurant

Zum 29. Mal verwandelt sich das historische Zentrum der kleinen Bergbaustadt im Kreis Heinsberg zu einem Open-Air-Restaurant. Der Schlemmermarkt lockt jährlich tausende Genießer zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf an. Sterneköche sind hier genauso vertreten wie gutbürgerliche Gastronomen. Es gibt Edelfisch neben Hamburger, dazu ein gutes Bier oder edle Weine und Cocktails – und zur Eröffnung war der Platz trotz der wackligen Wetteraussichten voll.

Nicht nur Gastronomen ausgezeichnet

Seit 1997 gibt’s zur Eröffnung nicht nur Gaumenfreuden, sondern auch die "Goldene Schlemmerente" . Ausgezeichnet wurden nicht nur Gastronomen, sondern auch bekannte Genießer und Botschafter des guten Geschmacks. Erster Preisträger war Bernie Paul, Chef des Circus Roncalli, es folgten Persönlichkeiten wie Reiner Calmund, Henning Krautmacher, Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer, Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann, vor einem Jahr Björn Freitag – und jetzt Frank Rosin.

"Habt einfach eine tolle Party !" Frank Rosin, Sternekoch

Geehrt wird er auch für sein soziales Engagement in seiner Initiative "Rosinchen for Kids" , mit der er benachteiligten Kindern zu mehr Chancengleichheit verhelfen will. "Meine Oma hat mal gesagt: Du bist in den richtigen Schornstein gefallen. Jetzt gebe ich etwas weiter an die, die weniger Glück haben."

Der Sohn einer Imbissbetreiberin bummelte über den Markt, naschte hier, probierte da, und nahm sich Zeit für Schwätzchen und Fotos mit den Besuchern. Sein Rat an die Schlemmer, die noch bis Sonntagabend nach Wassenberg kommen: "Habt einfach eine tolle Party".