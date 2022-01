Beschwerden bei der Stadt: Warum in Köln Enten geschossen wurden

Was ist passiert?

Am Wochenende hatten mehrere Jäger am Sürther Rheinufer fünf männliche Stockenten und eine Gans erlegt. Da die Jäger ihre Autos wegen des Hochwassers nicht direkt am Rheinufer abstellen konnten, mussten sie die toten Tiere noch ein Stück tragen.

Durften die Jäger das?

Ja. In der Stadt Köln gibt es Jagdreviere, in denen Jagdausübungsberechtigte bestimmte Tiere erlegen dürfen. Das ist auch am Sürther Rheinufer der Fall. Die Jagdsaison für Stockenten beginnt am 1. September und endet am 15. Januar. "Die Tiere sind dort ganz regulär im Rahmen der Jagdausübung erlegt worden" , sagt Michael Hundt, Vorsitzender der Kölner Jägerschaft. "Jagdrechtlich war alles in Ordnung."

Was wird kritisiert?

Weil sich unweit des Sürther Rheinufers auch Wohnhäuser, Kitas und Spielplätze befinden, stieß sowohl die Jagd als auch die Anwesenheit der Jäger mitsamt der Beute auf Unverständnis bei manchen Anwohnern, aber auch bei Tierschützern und Wasservogelfreunden.

Michael Hund, Vorsitzender der Kölner Jägerschaft

Beim Forstamt der Stadt und der Unteren Jagd- und Fischereibehörde gingen einige Nachfragen und Beschwerden ein. "Es haben sich sogar Kommunalpolitiker gemeldet und nachgefragt, welchen Hintergrund die Jagd hatte" , berichtet Hundt. Und auch in dem sozialen Netzwerk Facebook machten einige ihrer Empörung Luft. Auch die Organisation "Schwäne Köln" kritisiert die Jagd auf Wasservögel am Sürther Rheinufer.

Warum werden Stockenten bejagt?

Stockenten sind anpassungsfähig und weit verbreitet

Darauf hat Michael Hundt eine einfach Antwort: "Das Geschlechterverhältnis bei Stockenten ist nicht stimmig. Man kann das häufig beobachten. Auf eine Ente kommen vier oder fünf Erpel." Beim Paarungsverhalten könne es da sogar vorkommen, dass Enten von Erpeln versehentlich ertränkt werden. Doch wie kommt dieses Ungleichgewicht zustande? Auch darauf hat Hundt eine Antwort: "Enten sind einfacher zu erbeuten für Raubtiere als Erpel. Weil sie brüten. In dieser Zeit sitzt die Ente viel auf dem Nest und ist dann sehr verwundbar." Es sei ein Teil der Hegemaßnahmen, Erpel zu "entnehmen", also zu erlegen, um den weiblichen Tieren den Druck zu nehmen.

Wie könnte man die Jagd sozialverträglicher gestalten oder warum auch gerade nicht?

Aleke Schücking von der Organisation "Schwäne Köln" ist der Ansicht, dass das Schießen der Erpel nicht die Lösung sein kann. Sie sagt, es gebe zum Beispiel keine Überpopulation von Enten in Köln. Im Gegenteil: Die Zahl der Enten an Kölner Gewässern sei seit Jahren rückläufig. Schücking bezieht sich dabei unter anderem auf Beobachtungen und Zählungen, die sie und auch Ornithologen an Gewässern in Köln durchgeführt haben.

Das Vorgehen der Jäger sei zudem "planlos". "Wie sollen fünf tote Erpel dabei helfen, das Geschlechtergleichgewicht wiederherzustellen?" , fragt sie. Da bräuchte es ein revierübergreifendes Konzept der Jäger.

Als mögliche Lösung für Überpopulationen - etwa bei Gänsen - könne sie sich sogenanntes "Gelege-Management" vorstellen. Dabei werden Brutpaaren Eier aus dem Nest entnommen und beispielsweise gegen Atrappen ausgetauscht. Bei Kanadagänsen ist die Stadt Düsseldorf bereits in den vergangenen Jahren so vorgegangen. Mit Erfolg: Die Zahl der Kanadagänse konnte reduziert werden. Schücking meint: "Und falls das nicht hilft: Überpopulationen reguliert die Natur schon selbst." Abschießen gehe jedenfalls gar nicht, findet sie.