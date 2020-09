Warnstufe Orange: Erhöhte Waldbrandgefahr in NRW

Feuerwehr trainiert für den Ernstfall

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Reichshof im Oberbergischen Kreis bereitet sich vor und trainiert immer wieder für den Ernstfall. Einsatzleiter Christoph Dick fährt mit seinem Team und fünf breiten Lkw zu einem simulierten Ernstfall im Waldgebiet.

Die Fichten in der Gegend sind nach dem dritten Dürresommer in Folge tot. Bei der Übung in Reichshof geht es darum, schnell große Mengen Wasser herzuschaffen, denn die 2.000 bis 4.000 Liter in den Feuerwehrautos sind schnell verbraucht. Teil des neuen Konzepts von Christoph Dick und seinen Kollegen ist, engen Kontakt zu den Landwirten zu pflegen. So können mit einem Trecker schnell mal 15.000 Liter zusätzlich organisiert werden.

"Wir müssen uns darauf vorbereiten"