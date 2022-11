Streiks bei Ford in Köln

Die Streikenden machen weiter deutlich, dass sie die Streiks nächste Woche ausweiten wollen, sollten die Verhandlungen heute in Baden-Württemberg scheitern. Die Arbeitgeber hatten in den bundesweit regional geführten Verhandlungen jeweils Einmalzahlungen von 3000 Euro und bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die IG Metall verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten.

Bereits gestern hatten sich an Warnstreiks in NRW laut IG Metall rund 15 000 Beschäftigte aus 133 Betrieben beteiligt. Seit Ende der Friedenspflicht Ende Oktober hätten sich damit in NRW insgesamt knapp 106 000 Beschäftigte aus über 900 Betrieben an Warnstreiks beteiligt, hieß es. In NRW sind in der Branche rund 700 000 Menschen beschäftigt.