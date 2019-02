Warnstreiks am Montag in mehreren Uni-Kliniken in NRW

Uniklinik Köln warnt Patienten

Die Uniklinik Köln warnte am Wochenende Patienten vor " deutlichen Beeinträchtigungen ". Die Versorgung von Notfällen sei zwar sichergestellt, teilte die Klinikleitung mit. Allerdings könnten Behandlungen und Operationen verschoben werden, wenn dies aus medizinischer Sicht vertretbar sei.

Am Dienstag (26.02.2019) soll es weitere Warnstreiks geben, zum Beispiel in Behörden, Justizvollzugsanstalten und Bildungseinrichtungen. Dann ist eine Großdemo in Düsseldorf mit rund 8.000 Teilnehmern geplant.