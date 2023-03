Warnstreiks in Kliniken in Würselen und Düren

Stand: 15.03.2023, 16:07 Uhr

Beschäftigte des Rhein-Maas-Klinikums in Würselen bei Aachen und der Psychiatrischen Kliniken in Düren sind am Mittwoch in den Warnstreik getreten. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Lohn.

Von Silke Oettershagen