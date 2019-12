Kaufhof: Warnstreik in NRW

Die Dienstleistungsgewerkschaft verdi hat ihre Mitglieder bei Kaufhof und Karstadt Sports am Donnerstag (12.12.2019) zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen.

Versammlungen in neun Städten

In NRW sind insgesamt vierundzwanzig Filialen von Kaufhof und vier Geschäfte von Karstadt Sports zum Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft hatte am Mittag in den Städten Köln, Aachen, Dortmund, Duisburg, Münster, Bonn, Gelsenkirchen, Hagen und Paderborn zu Streikversammlungen aufgerufen.

Keine Einschnitte beim Lohn

Ziel des Warnstreiks ist, Druck in den laufenden Tarifverhandlungen aufzubauen. Verdi fordert mehr Investitionen und eine verbindliche Rückkehr zum Flächentarifvertrag. Einschnitte beim Lohn lehnt die Gewerkschaft ab. Verdi fordert außerdem, die Mitarbeiter an der Weiterentwicklung des Zukunftskonzeptes Warenhaus bei Kaufhof zu beteiligen.

Verhandlungen laufen

In der aktuellen Tarifrunde wird am Donnerstag und am Freitag (13.12.2019) verhandelt. Verdi will eine tarifvertragliche Lösung für alle Unternehmenssparten erreichen.

Stand: 12.12.2019, 13:11