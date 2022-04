App soll vor Wolfsangriffen warnen

Der Wolf sorgt am Niederrhein immer wieder für Unruhe. Die auf den Namen "Gloria" getaufte Wölfin und ihr Rudel greifen immer wieder Schafe und Ponys in der Region an. Zäune und Herdenhunde sind oft nicht ausreichend, um die Wölfe von den Tieren fernzuhalten.

Tausende Wolfsbilder waren nötig

Nachtaufnahme eines Wolfs

Der Pferdebesitzer Oliver Kubitz aus Hamminkeln hat sich vor über zwei Jahren gefragt, wie er seine Tiere besser schützen kann. Es entstand die Idee, eine Wolf-Warn-App entwickeln zu lassen. Dafür musste eine künstliche Intelligenz ( KI ) mit möglichst vielen Wolfsfotos gefüttert werden – tausende Wolfsbilder wurden dafür gesammelt und bearbeitet.

Oliver Kubitz: " So eine KI ist im Prinzip wie ein kleines Kind, das man anlernen muss. Es weiß natürlich nicht, was ein Luchs ist und was ein Wolf ist. Je mehr ich dem Kind, sprich der KI, zur Verfügung stelle, desto eher kann es sagen: Das ist ein Wolf oder das ist kein Wolf. "

Durchbruch bei Schutz von Weidetieren?

Mitten im Wolfsgebiet stehen auch die Ponys von Oliver Kubitz und seiner Partnerin. Ihre Erfahrung: Der Elektrozaun schützt im Ernstfall nicht wirklich vor einem Wolfsangriff.

Die Wolf-Warn-App verspricht einen Durchbruch, was den Schutz von Weidetieren angeht. Sie funktioniert mit jeder handelsüblichen Überwachungskamera, die WLAN -fähig ist und über Infrarot sowie eine gute Auflösung verfügt.

Alarm, wenn der Wolf kommt

" Sobald ein Wolf am Zaun vor Ihrer Weide gesichtet wurde, kriegen Sie sofort eine Meldung – per SMS oder E-Mail –, dass ein Wolf dort erschienen ist ", erklärt Kubitz das Prinzip der App.

Wildpark-Ranger und Wolfexperte Christian Bohlant war zunächst überrascht von der Idee, ist nun aber überzeugt: " Generell finde ich die Idee sehr interessant, eigentlich sehr, sehr gut, weil das ein Schritt in die richtige Richtung ist, mit dem Wolf cozuexistieren. Ich denke, das wird auf jeden Fall so funktionieren. "

App soll ab Mai erhältlich sein

Schon jetzt ist das Interesse an der App riesig. Anfang Mai soll sie zum Download bereit stehen.

Über dieses Thema haben wir am 21.04.2022 um 19.30 Uhr im WDR-Fernsehen in der Sendung "Lokalzeit Duisburg" berichtet.