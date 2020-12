Die verschiedenen Corona-Regeln in den Bundesländern und Landkreisen können Fragen aufwerfen: Was ist jetzt gerade an meinem Wohnort erlaubt und was nicht? Was gilt denn jetzt bei Besuchen von Verwandten? Die neue Version der Warn-App NINA vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe soll diese Fragen ab sofort schnell beantworten.

NINA zeigt Kontaktbestimmungen und Infektionsgefahr an

Nach Angaben der Behörde mit Sitz in Bonn zeigt die App auf einen Blick die wichtigen Corona-Regeln der Landkreise an, zum Beispiel die Kontaktbestimmungen, Regelungen zu Schulen und Kitas sowie Bußgeldbestimmungen. Auch die Infektionsgefahrstufen gibt die App in Warnmeldungen an - diese richten sich nach der "Corona-Ampel" des Robert-Koch-Instituts.

Außerdem erfüllt NINA in der neuen Version nun den oft geäußerten Nutzerwunsch, dass es die App auch in anderen Sprachen gibt. Nun stehen Arabisch, Englisch, Französisch Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch zur Auswahl.