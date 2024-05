Kevelaer eröffnet Wallfahrtssaison

Zwei Messdiener bei der Eröffnung der Kevelaerer Marienwallfahrt

"Öffnet die Tore unserem Erlöser Jesus Christus." Weihbischof Leo Wagener klopft mit diesen Worten an die Tür der Basilika in Kevelaer. Am 1. Mai wird in Kevelaer traditionell die Wallfahrtssaison eröffnet. Während der Bischof mit seinem Gefolge eintritt, erwarten ihn in der Basilika etwa tausend Gläubige zum Gottesdienst. Kevelaer ist nicht nur ein besonderer Ort für die Niederrheiner, sondern auch einer der bedeutendsten Marienlwallfahrtsorte in Deutschland.

Anziehungspunkt für viele Menschen

"Wir erwarten auch in diesem Jahr einige Hunderttausend Besucher. Darunter sind auch viele Nicht-Christen, die sich hier wohlfühlen " Dr. Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrt

Volles Programm

2024 werden in Kevelaer etwa 700 organisierte Pilgergruppen erwartet. Darunter sind gerade in den Sommermonaten auch Gruppen, die sich zu Fuß aufmachen. Eines der Highlights ist im August die Tamilenwallfahrt. Aber auch die Motorrad-Wallfahrt ist weit über die Grenzen des kleinen Ortes bekannt.

Zuflucht bei der "Mutter Gottes"

Dr. Rainer Killich, Generalsekretär der Wallfahrt

Von den Dramen der Kirche bleibt der Wallfahrtsort weithin unberührt, sagt Dr. Rainer Killich vom Wallfahrtsbüro. "Pilgern ist eine individuelle Sache. Viele Menschen kommen her, um Ruhe und Frieden zu finden. Hinter jeder Kerze, die hier angezündet wird, steht ein Schicksal, eine Hoffnung oder ein Wunsch. Wer jemanden zum Reden sucht, der findet ihn hier auch."

Die Wallfahrtssaison wird am 1. November beendet. Besucher gibt es aber in Kevelaer über das ganze Jahr. Besonders in der Adventszeit ist der kleine Ort mit seinen engen Gassen und Krippengeschäften beliebtes Ausflugsziel.

Unsere Quellen: