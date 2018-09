Der für Sonntag (23.09.2018) geplante Waldspaziergang einer Buirer Bürgerinitiative wird nicht im Hambacher Forst stattfinden. Die Polizei hat nur eine Veranstaltung an einem festen Ort ohne Spaziergang durch den Wald genehmigt. Das Verwaltungsgericht Aachen bestätigte am Samstagabend in einem Eilbeschluss die Auflagen der Polizei.