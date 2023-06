Zwei große Waldbrände in Weeze

Die Feuerwehr in Weeze musste bis in die Morgenstunden gegen einen Waldbrand kämpfen. In der Nähe des Flughafens hatte sich ein Feuer entfacht. Flammen drohten auf eine Flüchtlingsunterkunft des Landes überzugreifen. Daher mussten die Einsatzkräfte zwei Gebäude evakuieren. Ein Übergreifen der Flammen konnte aber verhindert werden, die Anwohner konnten gegen 3 Uhr nachts wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, ein Team des Deutschen Rotes Kreuzes versorgte die Kameraden mit Essen und Trinken. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.

Weitere Waldbrände

Erst am Montag Mittag geriet auf dem Veenweg in Weeze ein Wald durch eine Forstmaschine in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute standen bereits große Teile des Waldes in Brand. Der Veenweg wurde für den Verkehr vollständig gesperrt. Da der Brand sich durch die Hitze immer weiter ausbreitete, wurden weitere Einsatzkräfte aus Kevelear zur Unterstützung gerufen. Erst gegen Abend, nach fast drei Stunden Einsatz, konnte das Feuer gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten wurden unter anderem Drohnen eingesetzt. So konnten weitere Glutnester in der Umgebung des Brandabschnittes frühzeitig erkannt und abgelöscht werden.

Vor kurzem kam es auf der benachbarten niederländischen Seite zu einem Brand in den dortigen Maasduinen. Insgesamt erstreckte sich der Einsatz über eine Zeit von sechs Stunden.