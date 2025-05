Er hat es tatsächlich geschafft: Nach über zehn Stunden auf dem Board fährt Mart Hennemann am Abend ins Ziel. Erleichterung, Erschöpfung – und ein tiefer Moment mit seinen Kindern, die ihn am Steg in die Arme schließen.

"Wir haben uns ein Ziel gesetzt – und es wirklich erreicht. Ohne Fleiß keinen Preis." Mart Hennemann

Was dem 37-Jährigen in diesem Moment durch den Kopf geht? "Ganz viele Gedanken - aber vor allem Erleichterung ", meint Hennemann nach der letzten Runde. " Meine größte Angst war, mein Team zu enttäuschen. Jetzt können meine Kinder stolz sein. Und ich bin es auch. "

Start mit optimalen Bedingungen

Los ging der geglückte Wektrekordversuch am Samstagmorgen, kurz vor acht. Die Sonnenstrahlen brachen durch die Baumwipfel, das Wasser der Xantener Südsee lag glatt wie ein Spiegel. Perfekte Voraussetzungen für diesen Weltrekordversuch.

Auf dem Steg stand Mart Hennemann mit konzentriertem Blick. " Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt. Aber genau das reizt mich ", sagt er noch, bevor er das Seil anzog und der Wakeboard-Weltrekordversuch begann.

Viel Unterstützung für "Schnapsidee"

Die Idee zu dem Rekordversuch entstand spontan, als " Schnapsidee ", wie er selbst sagt. Doch aus dem Gedanken wurde ein Plan: Im Sommer 2024 begann Hennemann mit dem gezielten Training, bis zu sechs Tage pro Woche. Unterstützung bekam er unter anderem von der Praxis Physio+ Schwartz und dem Freizeitzentrum Xanten.

Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstag das Ufer gesäumt. Darunter auch Freunde wie Justin Wolters aus Kleve: " Ich fahr selbst Wakeboard. Aber über zehn Stunden durchzuhalten? Ich ziehe meinen Hut. "

Teamgeist und mentale Stärke

Auch seine Ehefrau Santina Henneman war vor Ort. Sie kennt Marts Ehrgeiz gut und glaubt fest daran, dass er es schaffen kann: " Es war schon immer sein Traum. Ich wünsche ihm, dass er ihn sich erfüllt – auch als Vorbild für unsere Kinder ."

Die Stimmung war ausgelassen. Viele Freunde haben sich in Schichten abgewechselt, Henneman angefeuert und Kontakt per Handy gehalten. " Wir sind nicht nur zum Zuschauen hier. Unsere Anwesenheit unterstützt ihn mental ", meint eine von ihnen und klatscht Beifall, als Henneman wieder eine Runde geschafft hat.

Xantener Anlage rekordtauglich

Wakeboarder Mart Hennemann kreist auf der Xantener Südsee

Der Südsee Wakepark in Xanten gehört zu den modernsten Anlagen in NRW . Über 1.000 Meter Seillänge, fünf Masten und perfekte Bedingungen für Langstreckenversuche. Bereits jetzt gilt die Anlage in der Szene als Rekord-tauglich.

Um die über zehn Stunden auf dem Wasser durchzuhalten, war Henneman vorbereitet: Mit einem Trinkrucksack und Energiegelen, auch wenn die, wie er sagt, " nicht gerade lecker " sind. Zudem hat eine Kamera jede seiner Runden gefilmt, um später den durchgehenden Fahrverlauf als offiziellen Nachweis vorlegen zu können.

" Ich genieße jede Minute hier ", sagte Henneman. " Es ist zwar ein Einzelsport, aber wir passen aufeinander auf. Das ist wie Familie. "

Unsere Quellen:

Interview mit Mart Hennemann

WDR -Reporterin vor Ort

Über dieses Thema berichten wir am 17.05.2025 auch im WDR Fernsehen: WDR Lokalzeit am Samstag, 19.30 Uhr.