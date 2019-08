"Eat, Play, Love": Wakeboard-Festival in Köln

Am Fühlinger See in Köln starten am Donnerstagmittag (22.08.2019) die Deutschen Meisterschaften im Wakeboarden. Unter dem Motto "Eat, Play, Love" gibt es neben dem Sport rund um den See ein Streetfoodfestival und Open-Air-Musik.

Auch der World Cup findet in Köln statt

Die Veranstalter rechnen mit 10.000 Zuschauern. Ein Boot zieht die Sportler auf ihren Wakeboards über den See, dabei zeigen die verschiedene Sprünge. Dieses Jahr fliegen nicht nur Deutschlands beste Wakeboarder durch die Lüfte, sondern auch die 20 besten Wakeboard-Sportler der Welt.

Am Sonntag wird der Gewinner des World-Cups gekürt. Am Donnerstag laufen die Qualifikationsrunden. Die Finalrunden der Deutschen Meisterschaften sind dann für Freitag und Samstag geplant. Es geht unter anderem um ein Preisgeld von mehreren zehntausend Euro. Köln ist ein Leistungsstützpunkt für Wakeboarder.

Streetfood markt und DJs

Künstler wie die DJs Oliver Schories, Jeremy Reinhard und Bondi legen unter freiem Himmel am Fühlinger See auf. Der Streetfoodmarkt besteht aus rund 30 Ständen, es soll vegane Küche, aber auch Trendgerichte wie Pulled Pork geben.