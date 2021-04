Ohnehin ist die dritte Priorisierungsgruppe bislang nicht an der Reihe. Und wie die Wahlhelfer dann konkret an die Impfung kommen, weiß bei den Städten auch noch keiner genau.

Vorrang für bewährte Helfer

Co-Dezernent Lehmann in Siegburg findet das Impfangebot trotzdem hilfreich für die Wahlhelfer-Anwerbung: So habe es bei der Kommunalwahl im letzten Jahr Absagen wegen Corona gegeben. Mit der Impfung trauen sich langjährige Helfer nun vielleicht wieder an die Stimmzettel.

Bei Neulingen, die wegen einem früheren Impftermin mitmachen wollen, ist er hingegen skeptisch: „Die Frage ist, wie ernst es die Leute dann mit dem Helfen meinen, oder ob sie nach der Impfung wieder absagen“ , überlegt er.