Beim Düsseldorfer Rosenmontagszug fährt in diesem Jahr ein "Toleranzwagen" mit. Juden, Muslime und Christen wollen sich dort präsentieren und so "ein klares Zeichen gegen Antisemitismus und Diskriminierung" setzen.

Der erste Entwurf des Wagens, der von dem Wagenbauer Jacques Tilly angefertigt wird, soll am Mittwoch (09.01.2019) präsentiert werden, wie die Jüdische Gemeinde Düsseldorf am Sonntag (06.01.2019) mitteilte. Für das Vorhaben hat sich die Gemeinde mit weiteren Religionsgemeinschaften der Stadt unter dem aktuellen Sessionsmotto "Gemeinsam jeck" zusammengeschlossen.

Spenden-Plattform eingerichtet

Rosenmontagszug in Düsseldorf

Um das Projekt zu finanzieren, werden Spender gesucht. An dem Projekt beteiligt sind neben der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf die katholische und evangelische Kirche in Düsseldorf sowie der Kreis der Düsseldorfer Muslime.



Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Düsseldorfer Jüdische Gemeinde mit einem eigenen Karnevalswagen beteiligt und dabei den Düsseldorfer Dichter und Juden Heinrich Heine geehrt. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf ist mit etwa 7.000 Mitgliedern die drittgrößte Gemeinde in Deutschland.