Waffenverbotszonen in Köln und Düsseldorf treten in Kraft

Tödliche Auseinandersetzungen

In den vergangenen Wochen hatte es an den Feier-Hot-Spots in Köln und Düsseldorf mehrere blutige Auseinandersetzungen gegeben. In der Düsseldorfer Altstadt war ein junger Mann dabei ums Leben gekommen.

Im August war ein 18-Jähriger auf der Zülpicher Straße erstochen worden.

Stand: 21.12.2021, 09:16