Waffenverbot in der Düsseldorfer Altstadt betrifft auch historische Stadtführer

Neue Regel bringt Kuriositäten mit sich

In der Altstadt und am Rheinufer gilt seit Ende Dezember 2021 ein Waffenverbot. An Wochenenden, vor und an Feiertagen ist es dort von 18 Uhr bis 8 Uhr verboten, Waffen und Messer mit sich zu führen. Bei Verstößen droht eine Anzeige mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Außerdem werden die verbotenen Waffen und/oder Messer beschlagnahmt. Das Land NRW hatte die Verbotszone nach mehreren Gewalttaten und lebensgefährlichen Angriffen in der Altstadt eingeführt. Nach einigen Monaten zeigt sich nun, dass nicht nur potentielle Kriminelle davon betroffen sind, sondern auch die historischen Stadtführer.