Geruchsproblem: "Als ob ganz Wachtendonk Durchfall hätte"

Die Quelle des Gestanks liegt auf dem Friedensplatz mitten in Wachtendonk. Die kleine Grünanlage mit ihren hübschen Bäumen und Sitzgelegenheiten ist gut besucht. Immer wieder machen Radfahrer Pause, genießen den Blick auf die Niers, die dort entlang fließt. Drumherum finden sich unter anderem ein Bäcker, eine Eisdiele und eine Pizzeria.

Schön ist es in Wachtendonk. Aber der Gestank hat es manchmal in sich.

Viele Menschen hier haben schon ihre Erfahrungen mit dem Gestank gemacht, der immer wieder durch den Ort zieht. Zum Beispiel Katharina Pöhling, sie arbeitet in der Bäckerei direkt am Friedensplatz.

Also es riecht wirklich manchmal so, als ob ganz Wachtendonk Durchfall hätte. […] Es gibt gewisse Tage, da ist es extrem und manchmal riecht man es gar nicht. Katharina Pöhling

Ursprung des Gestanks ist bekannt

Es ist kein Geheimnis, woher dieser fiese Gestank kommt. Auf dem Friedensplatz gibt es zwei recht unscheinbare, schwere Gullideckel. Darunter befindet sich eine Abwasserpumpstation.

Von hier aus zieht der Geruch durch Wachtendonk.

Und die stinkt hin und wieder ziemlich heftig. Ein lange bekanntes Problem. " Also das ist ein jahrzehntealtes Thema, weil einfach hier die Abwässer gesammelt und weitertransportiert werden. Da riecht es dann auch mal ", sagt Bürgermeister Paul Hoene.

Verschiedene Ansätze haben Problem nicht gelöst

In der Vergangenheit hat man immer wieder versucht, den Gestank in den Griff zu bekommen. So wurde unter anderem probiert, die Abwasserpumpstation mit dicken Bodenplatten abzudichten. Außerdem habe man mit den Gewerbebetrieben in Wachtendonk gesprochen – denn je nachdem, was ins Abwasser gekippt wird, hat das durchaus Auswirkungen auf den Geruch. Durch diese Maßnahmen ist der Gestank weniger geworden, verschwunden ist er aber immer noch nicht.

Neue Ideen im Gespräch

Aktuell ist der Gestank wieder Thema in der Lokalpolitik. Es stehen mehrere Ideen im Raum. So könnte der Gestank mit Hilfe der Uni Duisburg-Essen wissenschaftlich untersucht werden. Die Forscher würden die Bestandteile des Gestanks analysieren. Denn wenn man weiß, was genau drin steckt, könnte man vielleicht auch etwas dagegen unternehmen.

Lösung – „Geruchsschornstein“?

Eine weiterer Vorschlag dreht sich um eine Litfaßsäule. Diese könnte man direkt auf die Ausgänge der Abwasserpumpstation stellen – ausgerüstet etwa mit Filtern könne der Geruch dann nach oben abgeleitet werden. Eine Art Geruchsschornstein. Das alles sind aber aktuell nur Ideen, beschlossen wurde in Wachtendonk noch nichts. Also wird es dort wohl bis auf weiteres immer mal wieder stinken.

