Bezahlen nach Luftlinie: VRR testet neuen Tarif

In Bus und Bahn nur noch die Luftlinie zahlen - nach dem Verkehrsbund Rhein-Sieg (VRS) testet auch der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) ein neues elektronisches Tarifmodell. Dabei wird der Preis pro Kilometer Luftlinie zwischen dem Start- und Endpunkt der Fahrt berechnet. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neuss werde dafür in den kommenden Wochen eine neue App programmiert und der "E-Tarif" entwickelt, teilte ein VRR -Sprecher am Sonntag (14.07.2019) mit.

Die Testphase ist für das erste Halbjahr 2020 geplant. Die Fahrgäste können dann über eine App beim Einsteigen ein- und nach Ende der Fahrt wieder auschecken. Der Preis für die zurückgelegten Luftlinien-Kilometer wird automatisch berechnet. Wenn eine Buslinie zum Beispiel Umwege fährt, würde das aus der Berechnung des Ticketpreises herausfallen. Ziel ist es laut VRR , Fahrgästen in der Region den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr zu erleichtern und den Ticketpreis unabhängig von künstlich gezogenen Tarif-Zonen zu gestalten.