Ermittlungen nach dem Tod eines Jungen in Klinik

Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Düsseldorfer Uniklinik ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft, um die Todesumstände zu klären. Die Familie des Jungen erhob am Dienstag (02.01.2018) schwere Vorwürfe gegen eine Notfallpraxis, die das Kind zuvor unzureichend behandelt haben soll. Die genauen Abläufe der einzelnen Behandlungen sind bisher unklar.

Familie sei wieder nach Hause geschickt worden

Belgis Naserie (li.) und ihre Tochter Susan

Die Mutter des Jungen, Belgis Naserie, schildert dem WDR das Geschehen so: Mehrfach habe sie mit ihrem Sohn vor und während den Weihnachtstagen zunächst einen Kinderarzt, später dann die Notfallpraxis im Evangelischen Krankenhaus aufgesucht. Dort seien dem Jungen aber nur Schmerzmittel verschrieben, ein Antibiotikum oder eine Blutuntersuchung jedoch abgelehnt worden, berichtet sie. Dann habe man sie wieder nach Hause geschickt.

Weil sich der Zustand ihres Sohnes mit hohem Fieber nicht besserte, sei sie am 2. Weihnachtstag direkt ins Evangelische Krankenhaus gefahren, so Naserie. Erst nach zwei Stunden Wartezeit habe man dort erstmals den kritischen Zustand ihres Jungen erkannt.

Die Ärzte hätten dann eine Notoperation veranlasst. " Wir wussten aber gar nicht, was der Junge genau hat ", berichtete Naserie. Nach der Operation wurde der Junge in die Düsseldorfer Uniklinik verlegt, wo er kurze Zeit später starb.

Wer hat wann und wie den Jungen behandelt?

Das evangelische Krankenhaus (EVK) erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, die dem WDR vorliegt: " Der Junge kam am Morgen des 26.12.2017 als akuter Notfall in unser Krankenhaus. Bei uns wurde er von unserem interdisziplinären Team mit allen notwendigen ärztlichen Kompetenzen entsprechend medizinisch behandelt, dann in die Uniklinik verlegt, wo er am frühen Abend verstorben ist. "

Und weiter heißt es: " Informationen über eine Vorbehandlung durch die Düsseldorfer "Notfallpraxis der niedergelassen Ärzte" (NFP), d.h. Aussagen über den Verlauf, die medizinische Diagnostik und Medikation vor der Einweisung lagen uns am 26.12.2017 nicht vor. " Die Notfallpraxis sei " eine eigenständige Organisation, die die Praxisräume am EVK angemietet " habe.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein als Dachverband der Notfallpraxen will die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft unterstützen. Derzeit werde geklärt, wann und von wem der Junge zu welchem Zeitpunkt behandelt wurde, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die Familie will sich am Mittwoch (03.01.2018) mit einem Anwalt über mögliche rechtliche Schritte beraten.

Politik will Vorfall diskutieren

Der Fall des Siebenjährigen hat auch die Düsseldorfer Politik auf den Plan gerufen. " Wir wollen uns die Hintergründe des Falls und die Kapazitäten des Notfallsystems in der Stadt erläutern lassen ", erklärte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Stadtrat, Andreas-Paul Stieber (CDU). In der nächsten Sitzung am 10. Januar stehe der Fall auf der Tagesordnung.

Stand: 02.01.2018, 21:30