Skandal am Bonner Münster: Alle Rücklagen sind weg

Der Finanzskandal in der Bonner Münstergemeinde nimmt gravierende Ausmaße an. Unter der Verantwortung des im Mai zurückgetretenen prominenten Stadtdechanten Wilfried Schumacher ist nach Auskunft des Kölner Erzbistums das so genannte "Substanzvermögen" der Gemeinde in Höhe von zwei Millionen Euro komplett aufgebraucht worden. Nach Kirchenrichtlinien ist es untersagt, das Substanzvermögen überhaupt anzurühren.